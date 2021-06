Christophe JOLY

Chef de projet en système d 'information ERP.



A l écoute du marché.



Gère vos projets informatiques quels qu'ils soient, de l'analyse des besoins avec la MOA jusqu'au déploiement et au support utilisateurs.

Coordonne vos différents interlocuteurs métiers, IT, éditeurs.

Gestion du planning, suivi financier du projet, management d'équipe, gestion documentaire projet CMMI et GPP (plan projet, plan qualité, plan test, ....)



Connaissance ERP : SAP et JD Edwards



Connaissance métier en: gestion des achats ('SupplyChain Lm7, Airsupply), gestion des ventes, gestion de production, gestion des stock et des entrepôts, planification (CBN, MRP, PIC, ), Maintenance industrielle(GMAO Maximaint), gestion des Voyages d’Affaire et Notes de frais (Ulysse, Concur).



Mes compétences :

GMAO

SAP

Logistique

Gestion de projet

Aéronautique

Management

ERP

JD Edwards

Cognos

SQL

Airsupply

Ulysse Voyage d'affaire et notes de frais

JDEdwards Suite

la maintenance

budgets

TOAD

SAP ERP

PeopleSoft

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Microsoft .NET Technology

HP Quality center

Cognos Impromptu

Airbus A380 Aircraft

Tibco Spotfire

Agile Scrum