Vincent DE CHEFDEBIEN

Après l'obtention de mon diplôme d'ingénieur à l'EFREI, j'ai travaillé 3 ans chez Thalès, sur des missions variées qui m'ont permis de développer mes compétences dans la création de logiciel et dans la gestion de projet.



Je me suis ensuite lancé dans la création d'une entreprise proposant un système d'enregistrement des conversations téléphoniques.



Depuis 2010, je me suis tourné vers l'informatique mobile (smartphones, tablettes). Je travaille aujourd'hui chez Intel, sur un système de tests automatiques pour Android.



Mes compétences :

Android

BlackBerry

Callcenter

Centre d'appel

Développeur Java

Eclipse

Entrepreneur

Gestion de projet

Informaticien

Informatique

Ingénieur informaticien

iOS

iPhone

JAVA

Management

Mobile

PHP

Software Management

UML

Web

Windows mobile

Xcode