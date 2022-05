Vincent DE SAINT CHAMAS

Titulaire de la certification Wostep, je me suis installé comme artisan horloger. Je suis en mesure de réparer tous type de garde-temps :

> pendules et horloges mécaniques anciennes et récentes,

> montres mécaniques ancienne et récentes,

> montres à quartz.

Je travaille en respectant les techniques utilisées à l'époque ou l'appareil horaire a été réalisé. Je peux réaliser toutes sortes de travaux tels que :

> entretien régulier,

> réparation,

> restauration.

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 06 64 28 46 07.



Mes compétences :

Réalisation de finitions décoratives

Rhabillage, réglage et remboîtage de montres

tournage de pièces de montres et de pendules

Réglage de montres et pendules

Restauration de montres et pendules anciennes

Réalisation de pièces de montres ou de pendule