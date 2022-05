Vincent DE TORRES

Titulaire d'un DEA de droit privé et Major du Centre de formation Professionnelle des Avocats de Toulouse, j'ai prété serment en 1994 et exerce depuis sur perpignan( conseil de la CAF, de la CPAM, de la Médecine du Travail, de l'UNEDIC.. )

J' interviens exclusivement pour les employeurs devant les juridictions prud'hommales dans toute la France, ainsi qu'en droit commercial.

Mes 2 associés et 4 collaboratrices couvrent les autres matières judiciaires.



Mes compétences :

Droit commercial

Droit du travail