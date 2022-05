CHARGÉ D'AFFAIRES ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE ET TERTIAIRE,

Animation et Management des équipes de chantier et du bureau d'études.

Devis, études, suivi d'affaires, gestion personnel.

Conformité et performance énergétique des installations électriques. Maintenance électricité industrielle, variateur de vitesse, API.

Schémas électriques distribution, notes de calcul.



Mes compétences :

Attestation de Formation aux Premiers Secours

Sapeur Pompier Volontaire