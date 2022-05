Vincent DEBONNE

Site internet :Array

Mon parcours :

Après avoir obtenu un C.A.P. de sculpture sur bois, j'ai passé un baccalauréat professionnel de taille de pierre. Les études que j'ai faites pour ces deux diplômes m'ont permis de développer mon esprit artistique et de m'intéresser un peu à tout. Je me suis ensuite inscrit à l'école d'architecture de Montpellier où j'y est obtenu ma licence.



Pour moi, la représentation graphique, que ça soit en images fixe ou en vidéo, n'est pas seulement une mise en perspective d'un projet ou d'une idée, mais aussi une sensibilité à transmettre, une envie à partager. Il y a une certaine poésie à rechercher dans chaque projet et à transmettre en émotions par le biais de la 3D le dessin et la photo



Mon expérience professionnelle, mes études et mon envie d'évoluer dans ces domaines m'ont permis d'apprendre vite et de savoir travailler dans l'urgence. Je suis une personne motivée, dynamique, toujours à la recherche d'améliorations, de perfection dans mon travail et dans ma passion (la représentation graphique). Toujours à l'écoute des autres, je sais accepter les critiques (positives ou négatives), afin d'avancer dans la bonne humeur tout en restant efficace.



Mes compétences :

AutoCAD

Graphisme

Conception 3D

CINEMA 4D

Adobe Photoshop

Retouche d'images

Dessin

Architecture

Sketch up