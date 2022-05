Vincent DEBRAY

Madame, Monsieur,



Ma formation initiale couplée à mes expériences professionnelles me permet d’être à l’écoute de toute opportunité.



À mon sens, la personne que vous recherchez doit être capable de délivrer les missions de Techniques commerciales, techniques de gestion administrative dont il a la responsabilité. Pour ma part, je suis en mesure d’assumer ces fonctions pour votre entreprise. En plus de ces compétences, j’ai pu diversifier mes champs d’action au cours de mes différents postes et montrer une bonne facilité d’adaptation.



Je porte un vif intérêt à votre offre d’emploi car elle me permettrait de continuer à évoluer dans le domaine dans lequel je travaille en tant que responsable de centre de profit depuis 6 ans. Disponible rapidement pour convenir d’un entretien qui me permettra de vous faire part plus avant de mes compétences et motivations, je me tiens à votre disposition.





Je serai heureux que ma candidature ait su vous convaincre et me permette de vous rencontrer lors d'un entretien à votre convenance. Dans cette perspective, je vous saurai gré, Monsieur, Madame, d'accepter mes respectueuses salutations.



Mes compétences :

Siemens Hardware