Vincent DECAENS

Mes différentes expériences m'ont permis d'acquérir et de développer mon relationnel client, de gérer tout type de clientèle, des méthodes diverses de négociation, encore plus de rigueur dans mon travail.

Je suis ambitieux, déterminé, j'aime les challenges et atteindre mes objectifs.

Ma fonction actuelle de vendeur automobile me permet de me remettre en question en permanence afin de m'améliorer au quotidien.

J'affectionne le travail en équipe mais aussi l'autonomie avec des responsabilités qui en découlent.

J'ai une très grande ouverture d'esprit, ce qui me permet de m'adapter facilement à un nouvel environnement.



Mes compétences :

Vente

Negociation