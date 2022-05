Vincent DEFAUX

• Coordination internationale administrative, technique, logistique et financière de projets de développement du secteur de la pêche et de l’aquaculture sous des budgets de 30 000 euros à 4 millions d’euros ;

• Esprit d’équipe, capacité de négociation et de diplomatie ;

• Évaluation de projets et d'accords de pêche (ex poste et ex ante);

• Législation de la pêche et de l'aquaculture;

• Études de marché, audits de traçabilité des produits de pêche, suivi de projets de site d’aquaculture

• Connaissances pratiques des procédures de gestion des projets (procédures de l’Union Européenne (UE))

• Ecriture de propositions technique (méthodologie) et financière en vue de réponse à des appels d’offres de services en assistance technique

• Important réseau d’experts techniques et de bureaux d’études multidisciplinaires pour développer, réaliser des projets de développement complexes

• En marge des activités, supervision de traduction technique de l’anglais vers le français et de l’anglais/français vers l’espagnol/portugais (exemple: traductions de résumés de rapport d'études pour Commission européenne)





Mes compétences :

Gestion de projet

Conseil en politique des pêches