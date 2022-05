Vincent DEFAUX

J'ai démarré mes études à Amiens avec un DUT informatique, puis j'ai effectué un BTS Comptabilité Gestion des Organisations. Après obtention de ma Licence Administration Économique et Sociale, j'ai décidé de poursuivre mon cursus scolaire en intégrant le Master 1 Management.

En parallèle de mes études, je suis Collaborateur d'expertise comptable au sein du cabinet BL Expertise & Audit.



Mes compétences :

Ciel Comptabilité

EBP Compta & Business Plan

Sage

Excel et Access

Powerpoint et Word

Internet

Comptabilité