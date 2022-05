Vincent DELABY

Après trois années passées chez Vinci Construction France dans le cadre du programme "Coaching Team", qui m'a permis de découvrir trois filiales du groupe et trois postes différents, j'ai eu envie de m'ouvrir à l'international et particulièrement au Canada.



Je suis donc actuellement en recherche de poste à Montréal.



N'hésitez pas à me contacter pour échanger sur vos besoins et mon profil.



Mes compétences :

BTP

Réhabilitation

International

Travaux publics

Rénovation

Ingénieur

Bâtiment

Construction