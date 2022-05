Vincent DELAHAYE

La société AQSM propose des solutions adaptées aux besoins des laboratoires quel que soit leur domaine d’activité.

Nous mettons, à votre service, notre expertise et notre savoir faire pour vous apporter des solutions pour la gestion, l’utilisation et l’entretien de votre matériel analytique.



Proposition de missions pour la création et la gestion des outils documentaires relatifs au matériel.

Maintenance préventive et curative de matériel analytique.

Support technique pour l’utilisation de matériel et l’optimisation de méthode d’analyse.



Mes compétences :

Maintenance

Support technique