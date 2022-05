Vincent DELAHAYE

Je propose des animations ludiques pour les professionnels, Les associations ou les particuliers.



Le principe : Passer une bonne soirée sans prétention en jouant à des jeux de société moderne (pas de monopoly, mille borne..).



Les plus :

-je me déplace avec mes jeux (ludothèque de plus de 100 jeux)

-Je vous explique les règles.

- Vous profiter d'une soirée originale et amusante





Mes compétences :

Animation

Édition