Vincent DELAISSE

Riche d une expérience commerciale de près de 20 ans dans la banque-assurance où j'ai occupé plusieurs fonctions dont 8 ans au poste de second puis responsable d'agence, j'ai entrepris de valider mes acquis professionnels et de passer un master en Management des business units. Aujourd'hui, je souhaite mettre à profit mon expérience et mes connaissances au service d'une nouvelle entreprise offrant de réelles

opportunités d'évolution et de relever de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Animation commerciale

Negociateur

Formateur

Analyse crédit- gestion patrimoniale- risques

Fiscalité patrimoniale

Satisfaction client