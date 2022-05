Vincent DELCOURT

20 années d’expériences en Management opérationnels, Direction d’exploitation, Direction de sites en Restauration, Retail et Loisirs.

Gestion de sites et activités complexes et variées, intégrés ou franchisés jusqu’à 10 points de ventes et 110 personnes.

Développement de l’activité commerciale et opérationnelle en B2C et B2B

Développement de Partenariats et Relations Concédant.

Management d’équipes multi culturelles et multi fonctionnelles/ Management du changement et de la transformation/ Gestion de Projets /Optimisation des coûts et des structures.

Homme de terrain, pragmatique et déterminé qui mobilise et engage ses équipes dans des projets de transformation et de développement, pour atteindre les objectifs fixés en valorisant la performance opérationnelle (individuelle et collective) et la relation client.

Pilotage IRPs CE, DP et CHSCT

Compétences :

#Management opérationnel #Management de projet #Conduite du changement #Budget #Gestion #Animation de réunion #Service Client #Relation Concédant #Relation Franchiseur #Recrutement #IRPs #MICE



