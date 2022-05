Vincent DELEPAUT

Après une formation de technicien supérieur dans le domaine de l'automobile, agrémentée de différents stages enrichissants, j'ai choisi d'intégrer une école d'ingénieur qui m'a permis d'acquérir de solides connaissances techniques.

Au cours de ces trois ans d'alternance, j'ai ainsi pu confronter la théorie enseignée à l'école à la réalité du terrain chez PSA Peugeot Citroën.

Au fur et à mesure de cette formation, j'ai pu approfondir à la fois mes connaissances techniques et ma pratique du management.

A l'obtention de mon diplôme, j'ai voulu développer mes connaissances dans un autre domaine que l'automobile et commencer à construire un projet professionnel éclectique et passionnant auprès de la SNCF.



Mes compétences :

Automobile

Capacité d'écoute

Capacité d’écoute

Capacité de synthese

Ecoute

Enthousiasme

Infrastructure

Infrastructure ferroviaire

Lobbying

Logistique

Perseverance

Production

Synthèse

Vente