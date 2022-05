Lors de ma dernière expérience professionnelle en tant que pilote projet au sein du service Technique de la salaison de saucisson Souchon d’Auvergne. Mon projet principal a été le renouvellement de la GMAO (Gestion de la Maintenance Assisté par Ordinateur) ainsi que l’optimisation du service technique. Lors de ce projet, qui a duré un an et demi, j’ai travaillé en collaboration avec les autres services de l’entreprise afin de définir les besoins et les attentes de chaque service. J’ai dû former les futurs utilisateurs à la nouvelle GMAO, écrire des procédures d’utilisation et créer un tableau de bord avec des indicateurs alimentés par la base de données de la GMAO tels que le taux de maintenance préventive, curative par technicien afin de mieux piloter le service Technique. J’ai également tenu, tout au long du projet, des revus de projet afin d’informer les différents acteurs de l’avancement de ce dernier.



De plus durant mon stage de BTS j’ai travaillé dans le service Travaux Neufs de l’entreprise Souchon d’Auvergne, où j’avais pour projet la mise en place et les réglages d’une cellule de sèche nouvelle génération. Je me suis occupé de toute la partie régulation de l’air de séchage : du câblage de l’armoire électrique à l’installation de l’interface homme-machine en passant par l’instrumentation et la régulation. Ce BTS est axé, en partie, sur la mise en œuvre du process industriel.





Coordonnée



06.85.91.87.79

vincent.deliaval@gmail.com





Mes compétences :

Gestion service technique

GMAO Mainta v9

Microsoft Project

Microsoft Word

Microsoft Excel

Régulation / Instrumentation

Automaticien

Gestion de projet

Base de données

Création d'indicateur service technique

Gestion de tarif