Vincent DELLINGER

De formation généraliste, j'ai acquis une polyvalence dans plusieurs domaines d'études mais mon attirance vers le celui de l'énergie et plus particulièrement du nucléaire fut une évidence. Dès lors, j'ai su me provoquer des opportunités pour intégrer ce secteur d'activité, dans un premier temps via mon stage de fin d'études au CEA de Grenoble. Fort de cette première expérience, j'ai poursuivi en m'orientant vers une approche plus industrielle. Salarié d'EDF depuis plus de 7 ans, j'ai accompli plusieurs de mes objectifs de carrière et continue d'apprendre tout en partageant mon expérience et mes compétences au service du parc nucléaire français.



Compétences développées :

- Mécanique (pompes, tuyauterie) ;

- Installation ;

- Culture sûreté ;

- Pilotage de projet (Technique/Coûts/Délais) ;

- Notions juridiques associées à la gestion contractuelle.



Mes compétences :

Energie

Mécanique

Nucléaire

Sureté

Gestion des installations

Gestion de projet