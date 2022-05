Vincent DELLOYE

Diplomé d'une grande ecole de commerce, j'ai pu travailler 16 ans dans un groupe textile jusqu'à gerer en tant qu'actionnaire minoritaire une des filiales apres l'avoir créée. je suis donc aguéri des techniques commerciales les plus dynamiques car l'environnement cotoyé est un des plus concurrentiels, également de gestion les plus prudentes et tableaux de bord précis afin d'orienter la politique d'entreprise. dans ce secteur textile, j'ai appris à écouter les clients et analyser le marché afin de créer et proposer en permanence de nouveaux produits, clés essentielles pour devancer la concurrence.



Mes compétences :

gestionnaire centre de profit

manager