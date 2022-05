Vincent DEMANY

Depuis Septembre 2013 : Responsable des offres / Responsable Avant-vente

- Élabore la stratégie commerciale forfaitaire du groupe

- Prospecte sur le domaine Web, Mobile & BigData,

- Organise et Assure la qualité de réponse des appels d’offre,

- Élabore l’offre financière,

- Élabore la solution technique et méthodologique

- Élabore et fait évoluer les méthodes d’analyse, de réponse et de chiffrage.

- Présentation technico-commerciale des offres

- Négociation commerciale

- Suivi des clients et projets en cours



Mes compétences :

Microsoft Office

Développement web

Réponse aux appels d'offres

Commerce B2B

Business development

Développement informatique

Scrum

Méthode agile