Vincent DEMORY

Au travers de multiples responsabilités dans le privé et au sein de la marine nationale, j’ai pu acquérir de solides connaissances techniques.

Au cours de mes différentes activités, j’ai eu la responsabilité d’encadrer du personnel qualifié (20 personnes) ainsi que des entreprises sous traitantes.



Les tâches qui me sont confiées concernent aussi bien les travaux neufs, la restructuration ainsi que la maintenance préventive et corrective. L’ensemble de ces opérations respecte les critères de qualité, de sécurité et de sûreté.



Ma soif de connaissance et mon besoin d’évoluer m’ont amené à obtenir, à plus de 40 ans, un certificat d’ingénieur en maintenance - par le biais de la Société Nationale des Ingénieurs Professionnels de France – SNIPF.



Je mets à profit ma période de disponibilité pour reprendre des cours d'anglais au GRETA de Brest.



Je profite aussi de mcette période pour rénover ma maison. J’effectue l’ensemble des travaux : eau, électricité, isolation, travail du bois agencement.



Rigoureux, motivé, réfléchi, je possède un esprit d’analyse et de synthèse, j’ai le sens de l’ organisation et de méthode.



Mon parcours:

20 ans d’expérience Marine Nationale

• Encadrement de techniciens supérieurs

• Conduite et maintenance usine électrique

• Maintenance instrumentation réacteur

• Chargé de prévention et infrastructure



+ de 5 ans d’expérience de chantiers dans le privé:

Installation Mise en service Maintenance de turbo-alternateur et de groupe électrogène en France et à l'étranger.



Mes compétences :

Maintenance

Encadrement

Nucléaire

Électricien

Biomasse

Mise en service

Formation

Énergie renouvelable

Intégration matériel et déploiement

Contrôle-commande

Instrumentation

Commissioning