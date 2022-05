Vincent DENIS

Après avoir été diplômé de TEMA, du Groupe Reims Management School, une école spécialisée dans le nouveau management en lien avec les nouvelles technologies, j'étais disposé, grâce à ma formation, à occuper différents postes dans différents domaines. J'ai effectué une spécialisation en finance grâce à la Majeure que j'ai choisie durant ma 3ème année. Mon mémoire qui a été soutenu et validé porte sur "Les critères d’efficacité des systèmes de détection de la fraude financières en France".

Mes différents stages m'ont permis d'acquérir une connaissance et même une affinité avec le monde des TPE/PME.



Aujourd'hui en poste chez BPIfrance à la Direction Régionale d'Alsace, après plusieurs prises de postes depuis Mars 2014, j'accompagne les entreprises du territoire Haut Rhinois dans leur développement et leurs différentes croissances.



Allemand : Bon niveau scolaire ( Baccalauréat Européenne Allemand)

Anglais : TOIEC 935/990



Mes compétences :

Management d'équipe

Management de projet

Finance

Microsoft office