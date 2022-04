Charles-Henri DEGALLAIX

Je recherche actuellement un emploi, idéalement en tant qu'Assistant logistique ou Distribution Planner. Un stage de onze semaines terminé en septembre 2015 sur la plateforme logistique d’Île-de-France de la société Hermès, au sein du pôle Transport & Douane, m’a permis de découvrir les spécificités et enjeux de la supply chain dans le domaine de la mode et du luxe.



Je suis récemment diplômée du cycle master TEMA, à Neoma Business School, avec comme spécialités le marketing et la logistique. Après cette formation, j’ai eu à cœur de développer des compétences transversales afin de faire face aux besoins des entreprises. C’est pourquoi je me suis inscrits à un DUT « Gestion, Logistique et Transport », année spéciale, à l’IUT de Reims.



Je me passionne pour la logistique durable et les moyens mis en œuvre pour limiter l'impact du

transport de marchandises sur l'environnement.



Mes compétences :

Conduite de projet

Développement durable

Écologie

Management

Marketing

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies

rms

Transport

Web

Adobe Photoshop

SPSS

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Community Management

Apple Mac

Adobe Premier

Microsoft Access

Lotus Notes/Domino