Vincent Desjouis,43 ans, 22 ans d’expériences de la Relation Client.



EXPÉRIMENTÉ EN MANAGEMENT OPÉRATIONNEL ET FONCTIONNEL de centre de profit ou service interne de petite, moyenne et grande entreprises; dans le secteur du E-commerce, de la restauration rapide, de l'industrie ou des services.

Autonome, Sens de l’équipe, Culture du résultat.

Aptitude à communiquer avec une Direction Générale, des collaborateurs ou des clients.

Bénéficiant de politiques de promotion interne récompensant la performance et la recherche de l'excellence, j’ai acquis l’expérience d’un management pro-actif (qu’il s’agisse de sous-traitants ou d’équipes internes), respectant l’idée « qu’une équipe heureuse fait des clients heureux et des profits durables ».

Je suis marié et papa de 3 filles!



Mes compétences :

Callcenter

Commandement

Conseil

Conseil en management

Culture

Culture du résultat

Management

Qualité

Recrutement

restauration

Restauration rapide

Service client