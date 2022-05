Vincent DESTOT

Animé par les défis, je structure et développe des centres de profit dans les secteurs de l'énergie, de l'environnement et des services aux collectivités (Concession, PPP, contrats pluriannuels). J’opère sur les domaines d’activités de :



- La construction de réseaux

- La maintenance des infrastructures

- La gestion de l’énergie

- La planification des investissements et moyens associés



Au cours de 18 années d’expériences en France et à l’étranger (Argentine, Brésil, Chili, Chine, Cambodge et Europe) j’ai élargi mes compétences financières et opérationnelles vers :



- La Direction Générale de centres de profit et sociétés

- La négociation de contrats et la gestion des relations grands clients

- Le développement et mise en œuvre de plans stratégiques de croissance et de rentabilité

- La maitrise opérationnelle multi sites internationaux



Mes compétences :

Finance d'entreprise

Ressources humaines

Direction de projet

Direction générale

Efficacité énergétique

Energies renouvelables

Développement commercial

Stratégie commerciale