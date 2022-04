François PERNETTE

------------------ "Pour allier pertinence sociale et performance économique" ------------------------



- > Expérimenté en management général dans le secteur du sport, des loisirs et du tourisme,



- > Passionné d’innovation au service de la création de valeur économique et sociale,



- > Motivé par la direction de grands projets transversaux à forts enjeux stratégiques,



- > Engagé dans les actions solidaires par la mobilisation de partenaires et de moyens.



...Après de 20 ans d'engagement pour l’accès aux vacances pour tous, la création du domaine et la commercialisation des loisirs sportifs urbains à l'Ucpa, mais aussi la mobilisation au service de l'intégration des jeunes les plus en difficultés sociales, des enfants handicapés ou gravement malades, MON PROJET : = > m'engager dans une nouvelle mission de DIRECTION GÉNÉRALE ET DE DIRECTION DE GRAND PROJET SPORT LOISIRS TOURISME SOCIAL ET CULTUREL...



06 82 80 95 11

fpernette@outlook.fr



Mes compétences :

Marketing stratégique et opérationel

Politique stratégique et innovation

Diagnostic d'entreprise 360°

Direction de projet transversaux

Communication et réseaux nombreux

Direction générale d'entreprises

Systèmes d'information

Gestion d'entreprise

Pédagogie éducative et sportive

Exploitation de BU public & privé

GRH-RS Président de CE en UES