Vincent DESVIGNES

Gérant de VDS production - Formateur Vidéo Certifié Expert Adobe première



Cadreur - monteur avec 7 ans d'expérience dans les domaines du film institutionnel, événementiel, court métrage... Je peux m'occuper d'un projet dans son intégralité, de écriture du scénario à la post production.



Mon expérience du terrain m'a amené à être formateur vidéo: Tournage, Workflow Adobe, Final Cut pro...



Président de l'association Anatta films, crée en 2007, qui sert à donner naissances à des courts métrages et à faire connaître l'Audiovisuel à des amateurs et à des futurs cinéastes.



Mes compétences :

Encodage vidéo

Monteur vidéo première pro et FCP

Cadreur

After effect

Formation vidéo

Réalisateur film

Première pro

Réalisateur