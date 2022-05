Vincent DESVIGNES

Né le 31/05/1978

Permis B et véhicule particulier





EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES__________________________________



03/2008 - SNCF agent circulation Montbard / Les laumes Alésia, puis Chalon sur Saône (04/2012)

chef circulation Perrigny (01/2013)

gère la circulation sur le complexe ferroviaire de Perrigny-Gevrey : occupation des voies, fluidité du trafic, travaux, transports exceptionnels et matières dangereuses, renseignement opérationnel des 10 postes d'aiguillages



06/2007 - 03/2008 conseiller clientèle Caisse d'épargne Bourgogne

intérimaire 06 - 10/2007 : accueil agence Eiffel, République

CDI Caisse Épargne : conseiller clientèle pour le lancement de l'agence de Fontaine les Dijon (gestion distributeur, fonds, fournitures diverses)



02/2007 – 03/2007 Télé prospecteur groupe Banque Populaire – QUETIGNY (21)

prise de rendez-vous prospect particulier et professionnel, montée en gamme carte bleue



09/2006 –01/2007 Conseiller en assurance groupe PREVOIR - DIJON (21)

conseiller les clients pour la gestion de leur patrimoine, leurs placements et assurances



06/2005 - 03/2006 Responsable commercial CASA, PEUGEOT - BRESSUIRE (79)

gérer une équipe de 26 personnes ; définir et suivre la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs ; vérifier la conformité des opérations commerciales ; négocier avec les clients importants ; organiser et gérer les actions commerciales



01/2004 - 06/2005 Vendeur hall et secteur NUDANT SA, ALFA ROMEO - DIJON (21)

organiser le service de prêt ; gérer le parc automobile (stocks et commandes) ; respecter la charte qualité constructeur



08/2002 - 01/2004 Vendeur hall et secteur SBA, CITROËN - BEAUNE (21)

conseiller le client et réaliser des ventes ; organiser les livraisons



03/1999 - 07/2002 Vendeur secteur SCABA, PEUGEOT - DIJON (21)





FORMATION________________________________________________________



2000 ISVP, école de vente Peugeot



1998 BTS Force de vente avec approfondissement sectoriel automobile



1996 Baccalauréat STI génie Mécanique (mention assez bien)





EXPÉRIENCES PERSONNELLES______________________________________



Président créateur de l’association les Fous du Totem (jeu de société)



Pratique badminton,



Diplômé BAFA (1997)