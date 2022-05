Vincent DÉTIS

Marié, 2 enfants.

Diplômé de l'ESCP.

20 ans d'expérience en marketing stratégique et opérationnel, grande consommation, restauration hors foyer, B to B, sur les marchés de l'alimentaire, des cosmétiques, de l'entretien ménager.

Manager d'équipe marketing, de groupes de projet multi-culturels, membre du comité de direction.

Gout du terrain, du projet clair et efficace.

Passionné de vol libre.



Mes compétences :

Communication

Compte clé

Food

Marketing

Marketing opérationnel

restauration

RESTAURATION HORS FOYER

Stratégie