Ingénieur senior, +25 ans d'expérience dans le développement de systèmes embarqués à logiciels prépondérants. Expertise DO178, L16 (MIDS) et développements très gros logiciels (Ada notamment).



Serait intéressé par un poste de responsable technique sur ces mêmes domaines et ce, autour d'activités de type forfait (développements et/ou pérennisation de l'existant), soit en sous-traitance (selon les projets), soit en MOE/MOA.



Mes compétences :

Ada

DO 178B

Ingénierie

Ingénierie Logiciel

L16