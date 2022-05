Vincent DI VOZZO

Avec un parcours professionnel orienté dans la valorisation d'actifs commerciaux (centre commerciaux, retail

parc) et une formation continue en marketing opérationnel, je peux intervenir notamment dans les sujets suivants:

Gestion d'actifs type centre commercial sur un spectre allant de l'exploitation directe à l'Asset Management.

Les interventions types sont:

- Management de Transition (Asset Manager, Directeur de Centre)

- Ouverture de Centre Commercial avec création des processus initiaux de gestion, création et formalisation

des représentations légales (ASL, AFUL, Association de commerçants,...)

- Gestion d'actif dont remise aux normes (Business Plan,Cash Flow, Budget de charges immobilières et

locatives, plan pluriannuel de gros travaux et gros entretiens, management des ratios (LTV ICR)

Mon intervention est possible en portage salarial pour une mission à court terme ou traditionnelle C



GESTION IMMOBILIERE – Interlocuteur Incontournable auprès des Copropriétaires Bailleurs et Exploitants.

-Valoriser un patrimoine immobilier – Elaborer et gérer les budgets de charges communes – Gros entretien – Gros Travaux (3 M€ )

- Proposer les programmes de travaux visant à la conservation et à l’amélioration des Actifs.

- Gérer les prestations contractuelles (Sécurité – Propreté – Maintenance ) – Le Personnel ( 28 ) – Etre le représentant local du site.

- Faire respecter le règlement intérieur – Le cahier des charges technique spécifique au site et les règles d’Hygiène et de sécurité.

- Assurer les Missions de Responsable Unique de Sécurité auprès des autorités compétentes et de Chef d’Etablissement.

- Restructuration de Centres : suivi de la fin de Chantier, des levées de réserves des entreprises, rédaction des consignes et procédures spécifiques au centre, Constitution des Cahiers des Charges - Appels d’Offres Pilotage des Travaux – Suivi Administratif.



GESTION LOCATIVE – Interlocuteur Privilégié au niveau du Patrimoine du Groupe LSGI, de Tiers et du Partenaire Commerçant.

- Assurer le relais « terrain » en étroite collaboration avec les services du siège : locatif – commercial - Juridique – Activer le recouvrement des créances - négociation protocoles d’accord – signature baux ( 120 partenaires commerçants en moyenne ).

- Préconiser et mettre en application la stratégie de valorisation des actifs après approbation des mandants – élaboration des reporting.

- Optimiser et assurer le suivi des performances financières – assurer le dégagement de loyer variable – Gestion des chiffres d’affaires.

- Restructuration C.C.EVRY 2 - CHELLES 2 : Participations aux bilans, budget et grilles de charges en fonctions des différents scénarii.



GESTION OPERATIONNELLE POLYVALENTE et de PERSONNEL A L’ECHELLE NATIONALE + Belgique.

- Intervention rapide sur nouveaux sites (sécuriser nouveaux mandats)–audit – Relationnel Bailleur – mise en place Direction.

- Recrutement de personnel et Formation de Directeur de Centre: définition de profils de poste, sélection de candidats, entretiens d’embauche, Validation bailleur et accompagnement sur site. (environ 9 recrutements, essentiellement CDD).

- Encadrement et coordination d’équipes jusqu’à 30 personnes (maîtrise des frais de personnel, postage, planning).



GESTION – COMMERCIALISATION

- Etude de positionnement de centre commercial, participation au montage des CDAC pour restructuration.

- Proposer en étroite collaboration avec la Direction Commerciale des solutions de recommercialisation aux mandants.

- Savoir intégrer et trouver la « carte locale » (principalement province) au sein d’un site et accompagner le commerçant indépendant.

- Relationnel prédominant avec les acteurs principaux : CCI – Chambre des Métiers – Mairie – communauté d’Agglomération.

- Assister les Commerces en fournissant assistance et conseils aux partenaires exploitants pour valoriser les performances.

- Collecter les informations sur l’évolution interne- externe des facteurs de commercialité



Mes compétences :

Automobile

Boxe

Centres commerciaux

Consulting

Distribution

Distribution spécialisée

Gestion immobilière

Gestion locative

Grande distribution

Management

Marketing

Organisation

Organisation et Management

Ressources humaines

Retail