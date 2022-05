Vincent DIASPARRA

MANAGER :Chef d'équipe (4 personnes) CARGLASS

Chef de centre (6 personnes) CARGLASS

Adjoint au chef de centre (8 personnes) EUROMASTER



GESTION ADMINISTRATIVE : Gestion du personnel - Gestion du stock - devis et factures



COMMERCIAL : Conseiller commercial en show-room et sur secteur ( présentation-proposition-

négociation finale et livraison produit)



INFORMATIQUE : Bonnes Connaissances et utilisation de l'outils informatique, notion WORD et EXEL

Formation aux logiciels spécifiques des entreprises Opel-Citroën-Carglass-Euromaster



Langues: Anglais technique et scolaire



Mes compétences :

Management

Automobile

Informatique

Négociation

Vente