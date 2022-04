Guillaume DUMAS

COMPETENCES PROFESSIONNELLES



Management : Animer, conseiller, coordonner, gérer et contrôler les services

- Animation de directions téchniques , administratives, commerciales (cadres/agents de maîtrise /VRP)

- 1 à 20 personnes

- Coordination des services

- Contrôle et reporting des résultats, veille concurrentielle

- Recrutement (chef d’ atelier, chef d’équipe,mécanicien,convoilleur,carrossier,dépanneur,secretaire,magasignier,apprenti .)

- mise en place de nouvelle équipes de productions

- Mise en place de nouvelles équipes commerciales



Gestion commerciale : Elaborer, Diriger, Contrôler la stratégie de production et commerciale

- Conception, réalisation et restructuration

- Elaboration et mise en œuvre de la politique de production et commerciale

- Prévision des objectifs

- Elaboration et suivi des budgets

- Mise en place d’outils informatique de contrôle opérationnel des parts de marché et des résultats de production et commerciaux

- Gestion de comptes d’exploitation



Développement commercial : Négocier, Gérer, Développer des chiffres d’affaires

Développement de production :contrôle de la rentabilité , géstion et métrise du développement .





DIVERS



Informatique :Ciel coptabilité,api mecanic, Word, Excel, Internet, Outlook. Langues : Anglais scolaire et Espagnol scolaire