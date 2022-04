Carlos DA SILVA

Directeur général

Pilotage du comité de direction.

Définition et mise en œuvre du plan stratégique à 3 ans et des plans d’actions annuels.

Négociation annuelle avec les principaux clients B to B (centrales d’achats).

Supervision personnelle du marketing et du développement produits.

Relations extérieures.



Mes compétences :

Management d'équipe

Déploiement plan d'actions Marketing & Ventes

Créatif

Organisation du travail

Ventes internationales

Automobile

Négociation

Direction Général

Leadership

Business planning

Change Management & leadership

Pragmatique

Développement

Organisation

Management