Vincent DIULU MAKABU

-Dix (10) ans dans les Ventes, Marketing et Commercial (B to C, B to B)

- Gestion Commerciale (Vente et distribution, Développement de produits, Commercial et Service client)

- Configuration et gestion du réseau de distribution et la Gestion de Territoire

- Société de Télécommunication

- Gestion de plus de 20 personnes dans l'équipe commerciale

- Portefeuille des clients de 375.000$, 2.500 points de vente actifs.

-Développement et mise en œuvre de nouvelle stratégie (Distribution rurale, …)

- Gestion des activités Commerciales- Marketing, MarkComs et Plan de Makerting

- Expérience forte dans les Télécommunications et planification de ventes

-Autonomie reconnue et direction (leadership)





Mes compétences :

le Monitoring

Effective Performance Management