Vincent DODU

J'ai obtenu un BTS Conception de Produits Industriels et je suis actuellement en prépa scientifique dans le but d’intégrer une école d’ingénieur en alternance,je vise le secteur de la mécanique car je m'y plait et que c'est mon domaine de prédilection depuis le baccalauréat.

Je suis inscris sur Viadeo afin de me créer des contacts pouvant être bénéfiques pour ma future vie professionnelle,je cherche donc en priorité un employeur susceptible d’être intéressé par mon profil de "Concepteur mécanique" en alternance,suite à mon projet de deuxième année de BTS,je connais les démarches de conception d'un système mécanique ,je sais utiliser les logiciels CAO DAO ,Catia et Solidworks, et suis capable de m'adapter aux autres logiciels du genre.

Pour finir je suis très intéressé par le modélisme et j'aime imaginer des idées nouvelles de systèmes mécaniques...



Mes compétences :

SolidWorks

CATIA

Microsoft office