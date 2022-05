Vincent DOLEZ

A l'heure du smartphone quadcore et du réseau 4G, nous ne sommes encore qu'au début de la révolution lancée en 2007 avec le premier iPhone. Avec Effective App, je veux participer à cette révolution des usages en imaginant des expériences numériques mobiles en relation avec l'environnement réel.



Steve Jobs disait : "L'ancien s'assied et demande c'est quoi ça ? Mais l'enfant demande que puis-je faire avec ?". Je veux cultiver la créativité et l'enthousiasme de l'enfant, et les conjuguer avec l'expérience et la sagesse de l'ancien.



Alors si les mots marketing crosscanal, smartphone, NFC, QrCode vous inspirent. Si vous avez le même plaisir à imaginer de nouvelles expériences numériques qu'à les vivre. Ou si GitHub et StackOverflow sont parmis vos sites préférés. Alors nous avons certainement des intérêts communs et beaucoup à échanger.





Mes compétences :

Analyse fonctionnelle

Contrôle de gestion

Marketing opérationnel

Ingénieur commercial

PHP / MYSQL

Management opérationnel

Management de projet

Nodejs

AngularJS

Python

3D

Twitter Bootstrap

Mongodb

Mobile marketing

CSS3

Html5

Django

PhoneGap

Titanium

Informatique