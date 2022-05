Vincent DOMINGO

Commercial de métier, gestionnaire et manager en grande distribution réseau d'indépendants

intérêt pour le développement de compétences et les relations humaines au sein de l'entreprise

réalisations de budgets CA-stock-marge-frais personnels

mise en place et suivi d'opérations commerciales annuelles-mensuelles et évènementielles (presse locale)

j'attache un intérêt particulier au développement de compétences et à la responsabilisation dans l'entreprise



Mes compétences :

budgets

Merchandising

Audit

Microsoft Word

Microsoft Excel

Government Legislation