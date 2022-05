Je me présente Vincent domingos, 39ans , marier et père de 4 enfants.

Je me suis toujours appliqué à suivre les cadences de production et à les dépasser. La qualité de mon travail, efficace, juste et rapide est reconnue par mes supérieurs et mes collègues.

Ma hiérarchie m’a bien souvent attribué la formation technique des nouveaux arrivants. Je me suis attaché à leur transmettre ma méthode de travail efficace afin d’atteindre un rendement optimum.

Rigoureux et agile, je mets un point d’honneur à trouver le geste juste et rapide.

Très réactif, je sais trouver la solution optimale aux éventuels problèmes qui se présentent sur ma ligne.

Très autonome, je sais travailler en équipe de façon efficace.