Vincent DOVERGNE

Je viens d'obtenir mon diplôme d'ingénieur généraliste à l’école des Mines d’Albi-Carmaux. Mon cursus se développe autour d’une option dédiée aux énergies renouvelables et au respect de l’environnement. Il s’agit d’une école généraliste qui m’a permis d’avoir des compétences diverses de gestion de projets, de management ou d’innovation au travers de différents projets.



A la suite de mon stage de fin d'étude en milieu industriel, je recherche un emploi ou tout autre expérience enrichissante sur la gestion des énergies dans les industries et de leur bonne utilisation. J'aimerai participer à l'amélioration des entreprises dans la réduction de leur impact environnemental en travaillant sur l'optimisation des procédés industriels. J'ai une préférence pour les missions sur le traitement des eaux et la gestions des déchets.



Autonome, travailleur et avec un bon relationnel, je recherche un emploi dans une entreprise qui partage mes valeurs pour le respect de l'environnement et avec des enjeux pour la proposition de solutions techniques industrielles.



Mes compétences :

Cahier des charges

5S

Chimie

Thermodynamique

Eaux usées

Environnement

Photovoltaïque

Optimisation des process

C

Innovation

Calcul de coûts

Gestion de projet

Bureautique

Analyse de risque

Analyse de données

Audit interne

Benchmarking

Travail en équipe

Traitement des eaux

Autonomie

Relationnel