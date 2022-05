Vincent DRIARD-SERGENT

Ingénieur en Conception Généralisée de Produits, diplomé de l'Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées (ESTIA) à Biarritz.

J'ai également obtenu le Master of Science in Advanced Technology Management de l'université de Wolverhampton, en Angleterre.



De juin 2011 à novembre 2013 j'ai travaillé en tant qu'ingénieur applications chez DP Technology, une société qui développe un logiciel de Fabrication Assistée par Ordinateur (FAO), près de Los Angeles en Californie. Cela m'a permis d'acquérir plus d'expérience dans les domaines de la conception et de la fabrication de produits.



Je souhaite maintenant m'orienter vers la conception de produits, quel que soit le domaine d'application, en réalisant des projets de la création du besoin ou de l'idée jusqu'au développement et la commercialisation.

Je m'intéresse également aux techniques d'innovation et de créativité, des méthodes aidant au bon développement et au succès de mes projets.



Mes compétences :

Mécanique

Conception

Gestion de projet