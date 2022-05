Vincent DROCOURT

Ancien de la communication (RP) et du marketing (relationnel, bases de données...), formé dans les domaines de l'intelligence économique (Master à l'EGE en 2005), de l'intelligence relationnelle & émotionnelle (PNL, AT, CNV...), passionné de transmission de savoir, j'ai choisi de mettre ces compétences au service du développement économique & sociétal en Afrique francophone (Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Burkina Fasso, Bénin, Cameroun...).

Après un premier voyage d'étude d'un mois en décembre 2017, pour le compte de l'ONG Femmes de demain, je reviens, d'une part, avec des constats appelant des actions et d'autre part des certitudes.

Les constats et les actions à mener :

L'Etat n'assumant pas ses missions (financièrement), la mise en mouvement vient des initiatives privées qui manquent, de fait, de moyens. (voir l'exemple de la Journée Genre du 14 décembre, organisé à La Maison du Patronat



Mes compétences :

Culture

Culture numérique

Economie

Web-marketing

Webmarketing

Conseil

Communication

Développement personnel

Coaching