Vincent DROUIN

J’aimerais obtenir un emploi où mes compétences et mes expériences seront profitables et bénéfiques pour une entreprise.

Devenir Ingénieur est pour moi une évidence, c’est ce métier de prestige que je veux exercer, ici en France mais aussi à l’Etranger.

Je suis une personne déterminée et qui aime apprendre. Ma polyvalence me permet de gérer de nombreuses situations quel que soit le domaine d’application. J’ai un grand intérêt pour les nouvelles technologies et l’Industrie 4.0.



Mes compétences :

Industrie 4.0

CAO

Lumion

WCM

AutoCAD

Théorie des contraintes

Amélioration continue

Adobe Creative Suite

Lean management

Microsoft Office