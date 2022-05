Vincent DROUIN

Ayant terminé mon stage de fin d'études chez Airbus Opérations S.A.S. en tant qu'ingénieur en ventilation et intégration thermique des systèmes propulsifs, je suis actuellement à la recherche de mon premier emploi.

Mes études ainsi que mon parcours professionnel m'ont apporté diverses compétences dans le domaine de la propulsion, tant pour le secteur automobile que celui de l'aéronautique. En effet, depuis mon BTS MCI (Moteurs à Combustion Interne), mon intérêt et ma curiosité pour les systèmes propulsifs n'ont cessés de croître. De plus, ma dernière expérience professionnelle a éveillée, chez moi, un attrait particulier pour la modélisation et la simulation numérique des turbomachines aussi bien en thermique qu'en mécanique des fluides.

C'est donc avec un réel entrain et dans l'optique d'une amélioration continuelle de mes compétences que je souhaite trouver mon premier emploi dans ce domaine. Cela me permettrait ainsi de concrétiser mon projet professionnel : devenir ingénieur motoriste.





Mes compétences :

Nx

Computational Fluid Dynamics

CATIA

Thermocouples

Simulink

Missiles

Microsoft Office