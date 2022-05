Vincent DROUIN

J'ai une formation d'Ingénieur en informatique, spécialisé dans le traitement d'images. Mes expériences chez Sagem et Thalès Communications m'ont permis de me familiariser avec les différentes phases de vie du logiciel : la veille technologique, l'écriture de spécifications, la conception, le développement, l'intégration, l'écriture de fiches de tests, l'analyse de code, la correction de problèmes et également le management.



J'ai développé les compétences techniques suivantes :



Programmation

C, C++, java, flash & actionscript, HTML, XML



OS

Windows, Linux, Unix, MS-DOS



Logiciels

VI, Xemacs, Eclipse, PVCS, Adobe CS3, Visual Studio, Clearcase, Matlab, 3ds max, virtools



Langues

Anglais courant (TOEFL 580),

Allemand : bonne aisance (niveau européen B1)



Mes compétences :

Actionscript

Flash

Informatique

Intégration

JAVA

Management

Programmation

Traitement d'images

Linux

JavaScript

IPTV

C++

C