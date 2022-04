Jean-Michel MARROT

Je suis Project Manager dans le domaine des décodeurs numériques de réception de télévision, que ce soit par voie satellite, câble, terrestre ou internet.

Je suis responsable du développement de la Set Top Box dans son intégralité, de la définition des besoins avec le client jusqu’au déploiement du produit chez l’opérateur. Cela comprend notamment le pilotage d’équipes Software, Hardware, Mécanique, Industrielle, Qualité et Logistique.

Mes compétences en quelques mots :

PILOTER : Analyser les besoins du client, construire des solutions personnalisées, définir et maîtriser un budget.

MANAGER : Gérer des équipes multi culturelles sur plusieurs sites (rôle hiérarchique et transversal)

COLLABORER : Définir et implémenter des méthodes de travail avec les partenaires

COMMUNIQUER: Créer et entretenir une relation de confiance avec le client



ENVIRONNEMENT TECHNIQUE :

Electronique Grand Public, TV Num, Décodeur, Set top box, Nagra, Viaccess, OpenTV, NDS, Embeded Linux, Systèmes embarqués, système temps réel



LES CLIENTS :

Canal+, Numericable, Liberty Global / UPC, DirecTV, Boxer





Mes compétences :

Management

Coordination de projets

Gestion de projet

Management opérationnel

Direction de projet

Gestion de projets internationaux

Conduite de projet

TV numérique

IPTV