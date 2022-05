Vincent DUBEARNES

Je recherche activement une opportunité dans un projet innovant, en région toulousaine.



J'ai un double profil d'Ingénieur et de Manager Marketing, que j'ai construit par mes formations (diplôme d'Ingénieur en Eco-Energies et Master 2 en Management de l'Innovation) et mes 5 années d'expériences comme Ingénieur d'Application puis Responsable Marketing.



Mes compétences :

Informatique industrielle

Photovoltaïque

Énergies renouvelables

Efficacité énergétique

Chef de projet

Électrotechnique

MATLAB

Innovation

Management

C

Ingénierie

Marketing

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

IoT

M2M

Automatique

Gestion de projet