Vincent DUBIEN

Je recherche un poste de Consultant EDI si possible en télétravail.



Expérience de plus de 27 ans en informatique :

- Responsable EDI

- Consultant EDI

- Analyste Technique Expert

- Expert technique N3

- Ingénieur Support Technique

- Responsable d'application

- Développeur logiciel

- Responsable SAV et Maintenance informatique

- Technicien électronicien



Mes compétences :

Conception

Conception électronique

Conseil

Electronique

Informatique

Ingénieur informatique

Maintenance

Responsable sav

SAV

Support

Support technique

Technique

Telecom

Télécommunications

Service client

Échange de données informatisé

TradeXpress

Edi