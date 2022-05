Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Dipômé du master ESC d'Euromed Management, je travaille actuellement en contrôle de gestion au siège d'Edenred Espagne dans le but de parfaire mon niveau d'espagnol.

Je recherche un poste en VIE en contrôle de gestion à Sydney.

Mes capacités d'adaptation, mes expériences en audit et contrôle de gestion et mes compétences en anglais sont mes points forts pour réussir ce poste.



N'hésitez pas à me contacter,



Vincent Duchiron



Mes compétences :

Audit

Audit financier

Business

Business development

Commerciale

Contrôle de gestion

Marketing

Négociation

Stratégie

Stratégie commerciale

ventes