Premier ouvrage sur les réseaux multiples de l’influence offline et online, le Guide de l’influence propose une méthode claire et structurée pour mettre en place et réussir sa stratégie de communication à 360 degrés.



A l'heure de l'information « live » et de la multiplicité des supports, les anciens schémas de communication sont devenus obsolètes. Il revient aux décideurs d'aujourd'hui de réinventer leur stratégie de communication globale. Comment ? Par la nécessaire redéfinition des équipes, des outils et des actions à entreprendre. C'est pour répondre à cet enjeu qu'a été pensé le Guide de l’Influence. Grâce à la cartographie exhaustive des relais médiatiques (le hub) et à la méthode de communication qui en résulte (le hub management), cet ouvrage permet une gestion de l'information optimale : centralisée et systématisée. Que vous soyez une entreprise, une PME, un grand groupe, une association, une collectivité locale ou une personnalité publique, cet ouvrage a été conçu pour vous !



Vincent DUCREY est un expert en management de l’information, spécialisé dans sa propagation en temps réel. Une expertise qu’il a acquise au cours de ses dix années de carrière, dans tous les domaines du marketing et de la communication : entrepreneur, consultant en stratégie, conseiller en mobilisation en ligne, et enfin conseiller communication Internet au sein du Gouvernement.



